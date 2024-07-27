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        İslahiye'de polis ekipleri huzur uygulaması yaptı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekipleri huzur uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:07
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        İslahiye'de polis ekipleri huzur uygulaması yaptı
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde polis ekipleri huzur uygulaması yaptı.

        İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve 3 bölgede huzur uygulaması gerçekleştirdi.

        Polis, son 2 gün içinde 18 ekip ve 109 personelle uygulama kapsamında kimlik kontrolü yaptı, şüpheli kişilerin üzerini ve araçlarını aradı.

        Uygulama kapsamında 154 araç kontrol edildi, 276 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. ​​​​​​​

        Çalışma çerçevesinde 34 motosiklet sürücüsüne idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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