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        Gaziantep'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:30 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:31
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        Gaziantep'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        –Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AYV 146 plakalı otomobil Beyler Mahallesi Barazi Caddesi'nde E.C.Ö (18) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki A.K (17) yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan aracın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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