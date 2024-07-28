Türkiye'den yılın ilk yarısında 1 milyar 374 milyon dolarlık halı ihracatı

ÖMER FARUK SALMAN - Türk halıcılar, 2024'ün ilk yarısında 283 milyon 792 bin metrekarelik halı ihracatından 1 milyar 374 milyon 655 bin dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2024 yılının ilk 6 ayında 183 ülke ve serbest bölgeye 283 milyon 792 bin metrekare halı sattı.

Bu ihracat karşılığında 1 milyar 374 milyon 655 bin dolar gelir sağlayan Türk halıcılar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 7,6 artırdı.

Sektör, en fazla geliri 1 milyar 85 milyon 417 bin dolarla makine halılarından elde etti. Makine halılarını, 245 milyon 149 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 39 milyon 735 bin dolarla el halıları ve 4 milyon 355 bin dolarla kilim takip etti. El halıları ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,1, tufte halıları da yüzde 14,1'lik artış gösterdi. - ABD zirvedeki yerini korudu Ülke bazında Türkiye'den en çok halı 397 milyon 757 bin dolarla ABD'ye satıldı. Suudi Arabistan 165 milyon 200 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, 89 milyon 795 bin dolarla İngiltere üçüncü, Irak ise 81 milyon 480 bin dolar ile dördüncü sırada yer aldı.

Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın en çok artırıldığı ülke yüzde 77,2 ile Irak oldu. Bu ülkeyi yüzde 49,2'lik artışla Hollanda, yüzde 47,9'luk artışla Moritanya takip etti. Türkiye'den en çok halı ihracatı 944 milyon 693 bin dolarla Gaziantep'ten yapıldı. İstanbul'dan ise 325 milyon 950 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. - GAİB halı ihracatında ilk sırada yer alıyor Türkiye'nin halı ihracatında yüzde 67,7'lik paya sahip olan GAİB, yılın ilk yarısında 930 milyon 877 bin dolar ile en çok ihracat yapan Birlik olarak zirvede yerini korudu ve bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 10,3 artırdı.