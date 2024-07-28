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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:01
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 370 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 bin lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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