Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramada 370 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 7 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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