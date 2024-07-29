Gaziantep'te boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te boya fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Körkün Sanayi Sitesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın yanındaki 2 iş yerine de sıçrayan yangın, 8 itfaiye aracı ve 45 personelin müdahalesiyle söndürüldü.

3 aracın da hasar aldığı yangında dumandan etkilenen bir işçi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.