Gaziantep'te terör operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/YPG'nin propagandası yapanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen E.Ş, Y.Z. ve R.Z, Şehitkamil ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Adreste yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.