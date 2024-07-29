"Uluslararası Kaplan Günü"ne özel "buzlu kokteyl"

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlar, "Uluslararası Kaplan" günü kapsamında kendileri için özel hazırlanan buzlu kokteyllerle serinledi.

Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara özel menü hazırlandı.

Buzlu kokteyllerle beslenen kaplanlar, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle havuzlarında da vakit geçirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Doğal Yaşam Parkı'nda 12 bengal kaplanı bulunduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"6 kaplanımız burada doğum yaptı. Tabi burayı benimsemeleri, kendilerini evlerinde gibi görmelerinden dolayı yavrularını alıyoruz. Yazlık bahçeleri, alttan ısıtmalı kışlık barınakları bulunmakta. Yazın sıcağa dayanamadıkları için yaşam alanlarında serinleme havuzu bulunuyor. Bugün de Dünya Kaplanlar Günü nedeniyle özel menü hazırladık. Sıcaktan etkilendikleri için dondurulmuş tavuk eti veriyoruz."