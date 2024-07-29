Gaziantep'te ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü İslahiye ve Nurdağı Orman Şefliğine ait 6 arozöz, su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 60 personel ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye ve Nurdağı İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerle 5 itfaiye ve 1 yangın helikopteri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kozdere Mahallesi Göztepe mevkisinde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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