İslahiye'de cemevinde aşure etkinliği düzenlendi

Kaymakam Mehmet Soylu, programda, aşurenin bolluk, birliğin ve bereketin simgesi olduğunu belirtti.

Kabaklar Köyü Cemevi Derneği, İslahiye Alevi Kültür Dernekleri (AKD) ile Mersin Kabaklar Köyü Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

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