İslahiye'de cemevinde aşure etkinliği düzenlendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşure etkinliği düzenlendi.
Kabaklar Köyü Cemevi Derneği, İslahiye Alevi Kültür Dernekleri (AKD) ile Mersin Kabaklar Köyü Derneği tarafından muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.
Kaymakam Mehmet Soylu, programda, aşurenin bolluk, birliğin ve bereketin simgesi olduğunu belirtti.
Programa, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Kurmay Kıdemli Albay Kadir Çelik, Belediye Başkanı Kemal Vural, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.
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