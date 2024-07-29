Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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