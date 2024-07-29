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        Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te apartmanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 21:25 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:25
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        Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'te apartmanın birinci katında çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri apartmanı tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ikamette hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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