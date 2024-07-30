Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere ceza

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 6 işletmeye ceza yazıldı.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziler ile Batıkent mahallelerinde gıda satışı yapılan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 6 işletmenin son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ve güvenilir gıda vasfını kaybetmiş ürünler sattığı tespit edildi.

İşletmelere yasal işlem yapılarak cezai işlem uygulanırken, tarihi geçen ürünler ise imha edildi.