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        Gaziantep'te emniyet kemeri denetimleri sürüyor

        Gaziantep'te emniyet kemeri kullanımının artırılması amacıyla yapılan denetimlerde 20 sürücüye ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:43
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        Gaziantep'te emniyet kemeri denetimleri sürüyor
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        Gaziantep'te emniyet kemeri kullanımının artırılması amacıyla yapılan denetimlerde 20 sürücüye ceza yazıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde emniyet kemeri kullanımının artırılması için denetim gerçekleştirdi.

        Yapılan denetimler sonucunda 442 araç sürücüsünü denetleyen ekipler, 20 araç sürücüsüne toplam 13 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

        Denetimlerle kazaların önlenmesi, can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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