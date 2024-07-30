Gaziantep'te emniyet kemeri denetimleri sürüyor

Denetimlerle kazaların önlenmesi, can kayıplarının ve yaralanmaların en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Yapılan denetimler sonucunda 442 araç sürücüsünü denetleyen ekipler, 20 araç sürücüsüne toplam 13 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde emniyet kemeri kullanımının artırılması için denetim gerçekleştirdi.

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