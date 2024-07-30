İSO'nun ikinci 500 listesine giren Gaziantepli firmalara tebrik

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firmanın listede yer aldığı bildirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin getirdiği ağır ekonomik koşullar ve uluslararası ticarette yaşanan sorunlara rağmen, listeye girme başarısı gösteren firmaları tebrik etti.

Gaziantep'in her koşulda üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye'nin öncü gücü olmaya devam ettiğini ifade eden Ünverdi, "Bu aşamada artık geleneksel üretimden daha nitelikli, teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ve ihracat birim değerlerini yukarı taşımış bir sanayiye geçişe ihtiyacımız var. Bunu da ancak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir sanayi kriterleri çerçevesinde, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yalın üretim ve insan verimliliği prensipleriyle gerçekleştirebiliriz." ifadelerine yer verdi.