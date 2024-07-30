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        İSO'nun ikinci 500 listesine giren Gaziantepli firmalara tebrik

        İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firmanın listede yer aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:33
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        İSO'nun ikinci 500 listesine giren Gaziantepli firmalara tebrik
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        İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 Araştırması" sonuçlarına göre Gaziantep'ten 33 firmanın listede yer aldığı bildirildi.

        Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin getirdiği ağır ekonomik koşullar ve uluslararası ticarette yaşanan sorunlara rağmen, listeye girme başarısı gösteren firmaları tebrik etti.

        Gaziantep'in her koşulda üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye'nin öncü gücü olmaya devam ettiğini ifade eden Ünverdi, "Bu aşamada artık geleneksel üretimden daha nitelikli, teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ve ihracat birim değerlerini yukarı taşımış bir sanayiye geçişe ihtiyacımız var. Bunu da ancak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir sanayi kriterleri çerçevesinde, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yalın üretim ve insan verimliliği prensipleriyle gerçekleştirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

        Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı da önümüzdeki yıllarda listede daha fazla firmanın yer almasını temenni ederek, "Bu gurur tablosunda yer alan tüm firmalarımızı kutluyor, yönetici ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bugün açıklanan listede yer alan firmalarımız Gaziantep’in dayanıklılığının ve güçlü sanayi yapısının en somut göstergeleridir. Biz üretmeyi seven, müteşebbis ruha sahip bir şehiriz. El birliği ve ortak akıl kültürü ile başarılarımızın katlayarak artacağına inanıyorum." görüşüne yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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