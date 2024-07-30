Gaziantep FK, İspanyol stoper Enric Saborit ile bir yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 32 yaşındaki stoper oyuncusu Enric Saborit'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol futbolcu Enric Saborit ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Saborit'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı vurgulanarak, "Enric Saborit'e kulübümüze ‘hoş geldin’ diyor armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.