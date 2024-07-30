Gaziantep FK, Nijeryalı sol bek Stephen Bitok'u renklerine bağladı

Stephen Bitok'un kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcu Stephen Bitok ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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