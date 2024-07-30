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        Gaziantep'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:31 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:31
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        Gaziantep'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.C. (32) idaresindeki 34 BOJ 380 plakalı bir yemek şirketine ait minibüse, İslahiye Çevre Yolu Fatih Kavşağı'nda İ.S (29) idaresindeki 63 AFS 691 plakalı tır arkadan çarptı.

        Kazada minibüs sürücüsü H.C'nin sıkıştığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıtlarda, kaza öncesi akan trafik ve sonrasında refüjde tırın minibüse arkadan çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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