Gaziantep'te tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.C. (32) idaresindeki 34 BOJ 380 plakalı bir yemek şirketine ait minibüse, İslahiye Çevre Yolu Fatih Kavşağı'nda İ.S (29) idaresindeki 63 AFS 691 plakalı tır arkadan çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü H.C'nin sıkıştığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, kaza öncesi akan trafik ve sonrasında refüjde tırın minibüse arkadan çarptığı görülüyor.
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