Gaziantep FK, Bosnalı forvet Kenan Kodro'yu kiraladı

Kodro'nun, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da forma giyen Kenan Kodro'nun kiralanması için Ferencvaros kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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