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        Gaziantep'te işitme engelliler kampta buluştu

        Gaziantep'te 100 işitme engelli, kampta doğanın tadını çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:24
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        Gaziantep'te işitme engelliler kampta buluştu
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        Gaziantep'te 100 işitme engelli, kampta doğanın tadını çıkardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu iş birliğiyle, işitme engellilerin sosyalleşmesi ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirmesi amacıyla Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde kamp düzenlendi.

        Kampa katılan 100 işitme engelli için eğlence, eğitim ve yarışma etkinlikleri gerçekleştirildi. Ayrıca program kapsamında, günü birlik düzenlenen turlarla katılımcılar, Gaziantep'in güzelliklerini keşfetti.

        Türkiye genelinde 60 derneğin katıldığı organizasyonda, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması hedeflendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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