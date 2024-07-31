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        İslahiye'de motosiklet denetimi yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından motosiklet denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:58
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        İslahiye'de motosiklet denetimi yapıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından motosiklet denetimi yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından kent merkezinde ve kırsalında motosiklet denetimleri devam ediyor.

        Bu kapsamda, 110 personelle denetim yapan ekipler, 172 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 48 motosiklet kullanıcısına cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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