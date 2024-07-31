Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası kesildi

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere para cezası uygulandı.

        Şahinbey Belediyesinin açıklamasına göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri tarafından market ile süpermarketlerde ürünlerin saklama koşulları ve son kullanma tarihlerine yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere para cezası kesildi.

        Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 380 kilogram fındık kreması, 80 kilogram reçel, 10 kilogram kuruyemiş ve şekerleme, 12 litre sirke, 93,5 kilogram bozulmuş et, 31 kilogram menşei belirsiz bakliyat ürününe el konuldu.

        Ürünlerin imha edileceği belirtildi.

        Fırın ve unlu mamuller satışı yapılan iş yerlerinde ise hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimleri gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        AK Parti'de Gaziantep yönetimi açıklandı
        AK Parti'de Gaziantep yönetimi açıklandı
        İslahiye'de motosiklet denetimi yapıldı
        İslahiye'de motosiklet denetimi yapıldı
        Nurdağı Kaymakamı Erciyas, görevine başladı
        Nurdağı Kaymakamı Erciyas, görevine başladı
        Gaziantep'te işitme engelliler kampta buluştu
        Gaziantep'te işitme engelliler kampta buluştu
        Gastronomi kentinde "Mutfakta Ata Mirası" projesiyle gençler yöresel yemekl...
        Gastronomi kentinde "Mutfakta Ata Mirası" projesiyle gençler yöresel yemekl...
        Gaziantep FK, Bosnalı forvet Kenan Kodro'yu kiraladı
        Gaziantep FK, Bosnalı forvet Kenan Kodro'yu kiraladı