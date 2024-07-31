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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:12
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, son bir haftada kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Nizip ilçelerindeki bazı adreslere baskın düzenlendi.

        10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlardaki aramalarda 20 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara, 30 litre kaçak alkol, 24 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

        Yakalanan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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