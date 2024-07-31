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        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Gaziantep ve Adıyaman'da dua edildi

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Gaziantep ve Adıyaman'da dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 22:23 Güncelleme: 31.07.2024 - 22:23
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        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Gaziantep ve Adıyaman'da dua edildi
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        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Gaziantep ve Adıyaman'da dua edildi.

        Gaziantep Kudüs Platformu üyeleri öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, akşam namazı kıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Heniyye için dua edildi.

        Vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için okunan duaların ardından İsrail aleyhine slogan attı.

        Gaziantep Kudüs Platformu Başkanı Murat Şahin, Heniyye'nin cenazesinin defnedilmesinin ardından cuma günü kılacakları gıyabi cenaze namazına tüm vatandaşları davet etti.

        - Adıyaman

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

        Toplanan kalabalık İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.

        100. Yıl Parkı'nda Kahta STK Platformu tarafından düzenlenen programda platform adına konuşan İsmail Öner, Heniyye'nin şehadet haberinin tüm dünyada olduğu gibi burada da herkesi derinden yaraladığını dile getirdi.

        Haniye'nin şehadetinin arkasında İsrail, ABD ve İngiltere üçgeni olduğunu ifade eden Öner, "300 günden beri on binlerce kardeşimizi canice, hiçbir kural tanımadan katleden cinayet şebekesi, bu sabah sınır tanımaz, kural bilmez cinayetlerine bir yenisini daha eklemiştir. Şehit Haniye şehitçe yaşadı, direndi, davası için ailesini feda etti. İslami mücadelenin Filistin koşullarında yapabilecek her çalışmasını yapmaya çalıştı. Biz geri kalanların yükü ağır, vebali büyüktür." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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