Gaziantep'te Travmatik Acil Durum Hastanesi yapılıyor

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, yapımı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce üstlenilen ve inşaatı devam eden 64 yatak kapasiteli Travmatik Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inşaatı devam eden hastane, 3 bin 600 metrekare oturum alanına ve yaklaşık 13 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Tesis içerisinde 16 poliklinik, fizik tedavi merkezi, laboratuvar, görüntüleme, 3 ameliyathane, 8 yoğun bakım yatağı ve toplamda 64 yatak kapasitesi ile hizmete girecek.