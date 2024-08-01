Gaziantep'te yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi
Gaziantep'te düzenlenen yolcu ve yük taşıyan denetimlerde 30 sürücüye para cezası kesildi.
Gaziantep'te düzenlenen yolcu ve yük taşıyan denetimlerde 30 sürücüye para cezası kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir içi yolcu ve yük taşıyan araç ve sürücülerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel denetim gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 50 araç sürücüsü denetlendi. 30 araç sürücüsüne 20 bin 700 TL para cezası uygulandı.
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