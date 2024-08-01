Gaziantep'te yolcu ve yük taşıyan araçlar denetlendi

Bu kapsamda 50 araç sürücüsü denetlendi. 30 araç sürücüsüne 20 bin 700 TL para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir içi yolcu ve yük taşıyan araç ve sürücülerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel denetim gerçekleştirdi.

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