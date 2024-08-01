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        Kadınlar yapay zeka eğitimiyle Gaziantep sanayisine güç katacak

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te "Kadınlar Kodluyor" projesiyle yapay zeka eğitimi alan kadınlar, kentin sanayisine katkı sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:21
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        Kadınlar yapay zeka eğitimiyle Gaziantep sanayisine güç katacak
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        ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te "Kadınlar Kodluyor" projesiyle yapay zeka eğitimi alan kadınlar, kentin sanayisine katkı sunacak.

        İpekyolu Kalkınma Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan proje kapsamında 75 kadına üç grup halinde üçer hafta eğitim verilecek.

        Bilgisayar ve makine mühendislerinin de aralarında bulunduğu 25 kişilik ilk grup eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

        İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, en önemli hedeflerinden birinin bölgenin nitelikli insan kaynağını artırmak olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda kadınlara üç hafta süren eğitim programı düzenlediklerini ifade eden Akyılmaz, "Kadınlarımızın hem teknoloji alanında girişimci olmalarını hem fikirlerini teşebbüse dönüştürüp yatırımlar yapmalarını hem de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teknoloji alanındaki insan kaynağını temin etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

        İlk grubun eğitiminin tamamlanmasıyla iş dünyasına 25 yapay zeka uzmanı kazandırdıklarını kaydeden Akyılmaz, "Kadınlarımızı istihdam ederek hem bölgemizin hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kalkınma ajansları için 2024 kadın istihdamı yılı. Bu kapsamda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıp onlara nitelik kazandırarak istihdam edilmelerini sağlamayı planlıyoruz. Bu eğitimleri artırarak ekosistem içerisinde yer alan kadın iş gücünü artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Akyılmaz, Gaziantep'in sanayi şehri olduğunu hatırlatarak, "Sanayi şehrinde de bir çok AR-GE çalışmaları, nitelikli ürün üretme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaları yapacak nitelikli insan kaynağı da bu eğitimlerden çıkanlardan oluşacak. Dolayısıyla biz nitelikli insan kaynağıyla imalat sanayisinde AR-GE'nin artması ve buna bağlı olarak yüksek teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Hep birlikte Gaziantep'i bilim şehri yapacağız"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de genç beyinleri yapay zeka konusunda güçlendirecek pratik atölyeler yapmaya başladıklarını söyledi.

        Gençleri bilime ve teknolojiye hazırladıklarına işaret eden Şahin, "Gençlerimizin, aldıkları eğitimlerle hem özgüvenleri gelişiyor hem de rekabet etme güçleri artıyor. İhtiyacımız olan bilgiyi üretmede büyük bir altyapı sağlıyoruz. Hep birlikte Gaziantep'i bilim şehri yapacağız." dedi.

        Kursiyerlerden Makine Mühendisi Esmanur Akdemir de eğitimin genel anlamda çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Bu eğitimle beraber yapay zekanın nasıl eğitildiğini, yapay zeka dediğimiz şeyin arkasında nelerin olduğunu öğrendik. Firmada çalıştığımda daha büyük katkılar sağlayacağım. Yazılım alanında öğrendiklerimi firmanın gelişmesine katkı sağlayacak şekilde uyarlayacağım." diye konuştu.

        Elektrik Elektronik Mühendisi Pelin Uğur da eğitimin kadınlara yönelik olmasının ayrıca kıymetli olduğunu belirterek, "Yapay zekanın iş dünyasında ve günlük hayatta nerelerde kullanabileceğini öğrendik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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