Kadınlar yapay zeka eğitimiyle Gaziantep sanayisine güç katacak

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te "Kadınlar Kodluyor" projesiyle yapay zeka eğitimi alan kadınlar, kentin sanayisine katkı sunacak.

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde başlatılan proje kapsamında 75 kadına üç grup halinde üçer hafta eğitim verilecek.

Bilgisayar ve makine mühendislerinin de aralarında bulunduğu 25 kişilik ilk grup eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, en önemli hedeflerinden birinin bölgenin nitelikli insan kaynağını artırmak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda kadınlara üç hafta süren eğitim programı düzenlediklerini ifade eden Akyılmaz, "Kadınlarımızın hem teknoloji alanında girişimci olmalarını hem fikirlerini teşebbüse dönüştürüp yatırımlar yapmalarını hem de iş dünyasının ihtiyaç duyduğu teknoloji alanındaki insan kaynağını temin etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

İlk grubun eğitiminin tamamlanmasıyla iş dünyasına 25 yapay zeka uzmanı kazandırdıklarını kaydeden Akyılmaz, "Kadınlarımızı istihdam ederek hem bölgemizin hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Kalkınma ajansları için 2024 kadın istihdamı yılı. Bu kapsamda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıp onlara nitelik kazandırarak istihdam edilmelerini sağlamayı planlıyoruz. Bu eğitimleri artırarak ekosistem içerisinde yer alan kadın iş gücünü artırmayı hedefliyoruz." dedi.