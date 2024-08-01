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        Gaziantep'te iki otomobil büyükbaş hayvana çarptı, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:54
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        Gaziantep'te iki otomobil büyükbaş hayvana çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        İlçe merkezine bağlı kırsal Göllühöyük Mahallesi yakınlarında, Cihan Telek (32) idaresindeki 27 AHK 623 plakalı otomobilin çarptığı büyükbaş hayvana, yolun karşı şeridinde seyir halindeki Buğra Köse yönetimindeki 27 ADJ 016 plakalı otomobil de çarptı.

        Büyükbaş hayvanın telef olduğu kazada, Köse yönetimindeki araçta bulunan A.Y. (15) ve Y.C.K. (16) yaralandı.

        İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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