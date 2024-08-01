Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

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