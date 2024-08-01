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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:23 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:23
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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