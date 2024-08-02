Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Gaziantep'te konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı ve Orta Doğu'daki zulüm ortamına karşı verilebilecek en güzel cevabın İslam'ın hoşgörüsü olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Gaziantep'te konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı ve Orta Doğu'daki zulüm ortamına karşı verilebilecek en güzel cevabın İslam'ın hoşgörüsü olduğunu söyledi.

        Gaziantep'te düzenlenen 8. Hemşehri Dernekleri Festivali'nde konuşan Sırakaya, hayatının büyük bir bölümünü yurt dışında geçirdiğini ve orada yaşayan gurbetçilerin yapmış olduğu en büyük hizmetin Türkiye'nin birlikte yaşama kültürünü Avrupa'ya aksettirmesi olduğunu dile getirdi.

        Bugünün Avrupası'nda yükselen bir İslam düşmanlığı olduğunu belirten Sırakaya, "Avrupa'nın İslam fobisine karşı, Orta Doğu'daki bugünün zulüm ortamına karşı verilebilecek en güzel cevap İslam'dan aldığımız o hoşgörü ortamını bütün bu ortama, evrene, kainata aksettirebilmektir. Bu vesileyle dün gerçekleşen hain, adi bir suikast sonucu şehadet şerbeti içen İsmail Haniyye'yi rahmetle yad ediyorum." dedi.

        Aliya İzzetbegoviç'ten alıntı yaparak sözlerine devam eden Sırakaya, şunları kaydetti:

        "Aliya İzzetbegoviç'in, 'Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır.' diye ifade etmiş olduğu ifadenin ete kemiğe bürünmüş hali olan İsmail Haniyye'ye yine Aliya'nın ifadesiyle diyorum ki, 'Ölümü göze alanlar ölümü göze almayanlara karşı elbette muzaffer olacaklardır.' Sayın Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında belirttiği gibi herkes Gazze'ye sırtını dönse bile biz Ramallah'a, Kudüse ve Kudbetüs Sahra'ya asla sırtımızı dönmedik ve dönmeyeceğiz."

        Sırakaya, uzun yıllar yurt dışında yaşadığı için gurbetçileri çok iyi anladığını dile getirerek, yurt dışında yaşayan vatandaşların Anadolu'ya baktıklarında sadece bir toprak parçası görmediklerini, Türkiye'nin kaderini kaderleri olarak, geleceklerini gelecekleri, elemlerini elemleri olarak gördüklerini ifade etti.

        Göç sürecinin 1961 yılında başladığını şair Ali Akbaş'ın dizeleriyle anımsatan Sırakaya, "Eşini, annesini, babasını belki kundaktaki yavrusunu bırakarak, bilinmeze doğru açılan bir süreçten bahsediyorum. Burada yurt dışı Türk toplumunun kıymetli temsilcileri var. Burada yaşayan insanlarımızın içerisinde elbette ki yurt dışında yaşayan akrabaları var. Bu insanlar gitmiş oldukları ülkeleri ihya ve inşa ederken, memleketleriyle olan bağlarını asla ihmal etmediler. Burayla olan muhabbetini akamete uğratmadan bir neslin korunmasına vesile oldular." diye konuştu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de 1960'lı yıllarda elinde bir bavul ile gidip, doğduğu topraklara büyük bir güç getiren gurbetçilerin yapacağı sılai rahimin ve memleketine faydalı insan olmanın önemine değindi.

        Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremlerinde ilk önce arayanların yurtdışı Türkleri olduğunu anlatan Şahin, "Bu zor coğrafyada, bu zor dönemde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğu, yola çıkarken söylediğimiz 'Önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturumuzla daha çok bir araya gelmemiz lazım. Sahabe kültürüyle daha çok birbirimizle hemhal olmamız lazım. Biz sizlerden çok razıyız, 6 Şubat'ta bizi önce siz aradınız. Önce siz geldiniz, olduğunuz yerde neyiniz varsa bizimle paylaştınız. Yüreğinizi, sevginizi paylaştınız. Telefonlarımız hiç susmadı, başkanım biz yanınızdayız dediniz." ifadelerini kullandı.

        Selamlama konuşmalarının ardından 48 dernek ve 8 kurumun katıldığı festivalin açılış kurdelesi kesildi. 4 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlikte, çeşitli illerden gelerek Gaziantep'e yerleşen, göç eden hemşehrilerin kurdukları derneklerin kaynaşması, kültürel ve yöresel güzelliklerinin tanıtımı amaçlanıyor.

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdulhadi Turus, UİD Başkanı Kenan Aslan, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan ve Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ve Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ile diğer ilgililer de festivale katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını...
        Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını yitirdi
        Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını yitirdi
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Kas hastası sporcular boccia ile "adapte" oluyor
        Kas hastası sporcular boccia ile "adapte" oluyor
        Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürüyor
        Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürüyor
        Gaziantep'te iki otomobil büyükbaş hayvana çarptı, 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te iki otomobil büyükbaş hayvana çarptı, 2 kişi yaralandı