Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te Kadın Kooperatifleri Çalıştayı düzenlendi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından "Kadın Kooperatifleri Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te Kadın Kooperatifleri Çalıştayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından "Kadın Kooperatifleri Çalıştayı" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen çalıştayda, kadın kooperatiflerinin sorunlarına kalıcı çözüm önerileri konuşuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın kooperatiflerinin bu çalıştay sayesinde önemli bilgilere ulaşarak ihtiyacı olan kaynağa kolaylıkla sahip olacağını belirtti.

        Kadın kooperatiflerinin sıkıntılarına çözüm aramak için çalıştayın organize edildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

        "Her bir kadın kooperatifimizin belli başlı sıkıntıları var. Dolayısıyla rekabet etme gücünün artırılmasının, kadın emeğinin, bakış açısının ve duygusal zekasının yaşamın bir parçası haline dönüştürmenin gerek şehir gerek aile gerekse de ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu noktada bakanlıklarımız çok destek veriyor. Hibe programları kapsamında maliyeti yüksek makinelerin temin edilmesinde bakanlık destek veriyor. O nedenle bu çalıştay bilgiye ulaştırma konusunda önemli bir nitelik taşıyor."

        Şahin, e-ticaret alanının çok önemli bir niteliğe kavuştuğunu belirterek, "Organik ürünlerin pazarından tutun da akıllı tarımdan sürdürülebilir kalkınmaya kadar yeni tanımlamaları içselleştirip kooperatiflerimizi dirençli hale getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        Anne karnında şaşırtan keşif!
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        İnsanlar gerçekten "multitask" olabilir mi?
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Avcılar'da fabrikada yangın çıktı
        Avcılar'da fabrikada yangın çıktı
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Gaziantep'te konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Gaziantep'te konuştu:
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını...
        Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını yitirdi
        Şanlıurfa'da kontrolden çıkan aracın çarptığı 5 çocuk yaşamını yitirdi
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Kas hastası sporcular boccia ile "adapte" oluyor
        Kas hastası sporcular boccia ile "adapte" oluyor
        Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürüyor
        Toroslar EDAŞ Gaziantep'te bakım, onarım ve yatırımlarını sürdürüyor