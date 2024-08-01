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        Şanlıurfa'da 5 çocuğun öldüğü kazaya karışan ehliyetsiz sürücü teslim oldu

        Şanlıurfa'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan ve ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü Mustafa K, polise teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 22:58 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:58
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        Şanlıurfa'da 5 çocuğun öldüğü kazaya karışan ehliyetsiz sürücü teslim oldu
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        Şanlıurfa'da 5 çocuğun hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan ve ehliyeti bulunmayan otomobil sürücüsü Mustafa K, polise teslim oldu.

        Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında gece saatlerinde, kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuğun öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Ehliyetsiz olduğu belirtilen araç sürücüsü Mustafa K. (19), yanındaki Ş.İ. ile kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

        - Cenazeler yakınlarına teslim edildi

        Olayda hayatını kaybeden 5 çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Ailelerine teslim edilen cenazeler, toprağa verilmek üzere Siverek ilçesine gönderildi.

        - Babanın hayati tehlikesi sürüyor

        Kazada yaralanan 3 kişinin tedavileri de Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

        Kazada hayatını kaybeden Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşlerin babası Mehmet İsi'nin gece boyunca ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        İsi ailesinin en büyük evlatları Abdulselam (12) İsi ile anne Zeynep'in (31) tedavileri de aynı hastanede sürdüğü ve durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

        Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan 34 GB 7089 plakalı otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat (7) İsi kardeşler hayatını kaybetmiş, 2 çocuğun anne-babasıyla 1 kardeşi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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