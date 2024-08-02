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        İslahiye'de motosiklet ve huzur uygulaması

        İslahiye Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet denetimi ve huzur uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:42
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        İslahiye'de motosiklet ve huzur uygulaması
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        İslahiye Emniyet Müdürlüğü tarafından motosiklet denetimi ve huzur uygulaması yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü çok sayıda personelle kentin farklı noktalarında motosiklet ve huzur uygulaması yaptı. Ekipler, denetim noktasında araçları durdurup kontrol etti. Ayrıca şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Denetim sırasında 97 motosiklet kontrol edildi. Şartları uygun olmayan motosiklet sürücülerine ceza uygulanırken bazı motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede son bir yıl içinde 139 motosiklet kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 203 vatandaşın yaralandığını ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatıldı. ​​​​​​

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