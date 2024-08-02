Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden temmuzda 1 milyar 9 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), temmuz ayında 1 milyar 9 milyon 736 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında bölgenin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında azaldığını belirtti.

İhracatta yaşanan azalmayı normal bir gelişme olarak değerlendirdiklerini ifade eden Kileci, "Bu azalmada, global ticaret koşullarındaki değişiklikler ve yaz dönemi tatilleri de rakamlar üzerinde etkili oldu. İhracatçılar olarak yapacağımız yeni projeler ve atacağımız stratejik adımlarla bu düşüşü telafi edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 7 ayında bölgeden toplam 6 milyar 535 milyon 465 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini dile getiren Kileci, bu rakamın 5 milyar 632 milyon 771 bin dolarlık kısmının Gaziantep'ten yapıldığını kaydetti.

Bölgenin en fazla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti'ye dış satım yaptığını aktaran Kileci, "En fazla ihracat yapılan ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri yer aldı. Bölgenin tarım ihracatı yüzde 20 düşerken sanayi ihracatı yüzde 17, madencilik ise yüzde 8 arttı." değerlendirmesinde bulundu.