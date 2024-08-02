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        Gaziantep Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

        Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:43 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:43
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        Gaziantep Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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        Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyona 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Saat 10.00'da başlayacak olan müsabakalara 400 güreşçi katılacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek müsabakalar minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek.

        Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası mücadelesinde dereceye giren sporcular, Türkiye'yi Astana'da temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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