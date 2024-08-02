Gaziantep Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Saat 10.00'da başlayacak olan müsabakalara 400 güreşçi katılacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek müsabakalar minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şampiyona 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.