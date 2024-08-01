Şanlıurfa'da 5 çocuğun öldüğü kazaya karışan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında dün akşam saatlerinde kontrolden çıkan 34 GB 7089 plakalı otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu Gülbahar (9), Leyla (5) ve Muhammed (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler hayatını kaybetmiş, 2 çocuğun anne-babasıyla 1 kardeşi de yaralanmıştı.

Ehliyetsiz olduğu belirtilen kazadan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan araç sürücüsü Mustafa K. (19), adliyeye sevk edildi.

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