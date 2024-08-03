Gaziantep'te eğitim sırasında şehit olan polis memuru Kuzkun toprağa verildi

Törene şehidin babası Ahmet, annesi Melek, eşi Seda ve yakınları ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Gaziantep'te eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülü yüzüne çarpan ve şehit olan polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, son yolculuğuna uğurlandı.

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