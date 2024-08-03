Gaziantep'te, "Morbid Obezitede Cerrahi Zorluklar" sempozyumu düzenlendi

Gaziantep'te, Çukurova Cerrahi Derneği ve Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği iş birliğinde "2. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı - Morbid Obezitede Cerrahi Zorluklar " adlı sempozyum düzenlendi.

Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen sempozyumda, Morbid obezite cerrahisinde preoperatif değerlendirme ve hazırlık, cerrahi teknikler ile intraoperatif zorluklar, postoperatif yönetim ve komplikasyonların önlenmesi, farklı cerrahi problemlerin güncel çözümleri, yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojiler konuları ele alındı.

Alanında uzman konuşmacılar tarafından güncel bilgiler ve deneyim paylaşımlarının yanı sıra, canlı ameliyat gösterimi yapıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, AA muhabirine, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde bölge cerrahlarına hitap edecek özellikle cerrah asistanlarına yeni uzmanlara ışık tutacak obez hastalarda cerrahi zorluklar adlı sempozyum gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki cerrahi derneğinin ortaklaşa düzenlendikleri sempozyuma Gaziantep Şehir Hastanesi olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Çetinkünar, "Bu sempozyumun düzenlenmesinde cerrahi asistanlar ve yeni uzmanlığa başlamış genel cerrahi doktorların özellikle zorlandıkları obez hastalarda bir takım cerrahi zorluklar bulunuyor. Sadece obez cerrahisi değil obez bir hastadan fıtık ameliyatı ne zorluklarla karşımıza çıkabiliyor. Safra kesesi ameliyatı nasıl bir zorlukla karşımıza çıkıyor. Bunların üzerinde uzman doktorların hem tecrübelerinden hem de bölgemizdeki akademisyenlerden faydalanacağız." dedi.