Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Toplantıda söz alan bazı muhtarlar da mahallelerinin sorunlarını aktardı.

Araban Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Arif Seçkin ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in katıldığı toplantıda, ilçe merkezi ve kırsal mahalle muhtarlarının istek ve talepleri dinlenerek görüş alış verişinde bulunuldu.

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