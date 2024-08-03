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        Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

        Gaziantep'in Araban ilçesinde muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:19
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        Araban'da muhtarlar toplantısı düzenlendi
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Araban Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Arif Seçkin ve Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in katıldığı toplantıda, ilçe merkezi ve kırsal mahalle muhtarlarının istek ve talepleri dinlenerek görüş alış verişinde bulunuldu.

        Toplantıda söz alan bazı muhtarlar da mahallelerinin sorunlarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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