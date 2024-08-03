Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'ten "kumar felakettir" uyarısı:

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumarın uyuşturucu kadar yoğun olduğunu belirterek, "Özellikle internet üzerinde oynana kumarlara endüstri kumar demiyor, bahis, talih, oyun, şans gibi ifadeler kullanarak insanları ağına çekiyor. İnsanlar o ağa girdikten sonra kazanıyorum zannediyorlar ama büyük kayıplar söz konusu olduğunda kendilerini kurtarmaları çok zor oluyor." dedi.

Dinç, kentteki programı kapsamında Gaziantep Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında kentten olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bağımsızlık mücadeleyi vatan savunması olarak kutsal gördüklerini belirten Dinç, "Bağımlılıklar çeşitlendikçe, alkolün yanına sigara, uyuşturucu ve nihayetinde internetle ilişkili bağımlılıklar da girmeye başladı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Yeşilay Cemiyeti 104. Yılında 5 bağımlılıkla mücadele ediyor. Hem çocuklarımız, hem geçlerimiz hem de bütün insanlık için. Bu bağımlılıklar kumar, alkol, sigara, uyuşturucu ve internetle ilişkili bağımlılıklar." diye konuştu.

Önceliklerinin çocukların, gençlerin, insanların hiçbir şekilde bağımlılığa bulaşmamasını sağlamak olduğunu ifade eden Dinç, şunları aktardı: