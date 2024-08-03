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        Gaziantep'te 8. Hemşehri Dernekleri Festivali'nde Birecik Derneği üyeleri vatandaşlara patlıcan dağıttı

        Gaziantep'te düzenlenen 8. Hemşehri Dernekleri Festivali kapsamında bir araya gelen Birecik Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, vatandaşlara patlıcan dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 21:28 Güncelleme: 03.08.2024 - 21:28
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        Gaziantep'te 8. Hemşehri Dernekleri Festivali'nde Birecik Derneği üyeleri vatandaşlara patlıcan dağıttı
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        Gaziantep'te düzenlenen 8. Hemşehri Dernekleri Festivali kapsamında bir araya gelen Birecik Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, vatandaşlara patlıcan dağıttı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festivalde bir araya gelen farklı kültürlerdeki dernekler, çevre iller ve ilçelerdeki ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

        Birecik Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin fahri üyesi Mehmet Şerif Yücel, AA muhabirine, Birecikli olduğunu, Gaziantep'te düzenlenen festivalde ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

        - Yaklaşık 1 ton

        Birecik'in meşhur patlıcanını vatandaşlara dağıtmak istediklerini anlatan Yücel, "Birecik'in kelaynak ve patlıcanı meşhur. Kelaynak'ı getirip dağıtamayacağımıza göre patlıcan dağıtalım istedik. Bugün 1 ton kadar patlıcanı hemşerilerimiz tedarik etti. Burada vatandaşlarımızın her birine patlıcan ikram ediyoruz." dedi.

        Yücel, patlıcanı güzel yapan bir ustanın elinden yendiği zaman bir yıl tadının unutulmaması olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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