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        Gaziantep'te tırdan dökülen pamuk balyaları ulaşımı aksattı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hareket halindeki tırdan dökülen pamuk balyaları ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:04
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        Gaziantep'te tırdan dökülen pamuk balyaları ulaşımı aksattı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hareket halindeki tırdan dökülen pamuk balyaları ulaşımı aksattı.

        C.A. idaresindeki 31 U 7160 plakalı tırdaki pamuk balyaları, Hatay-Gaziantep karayolu Kırıkçalı Kavşağı'ndan dönerken yola savruldu.

        Kazanın ardından İslahiye-Hatay yönündeki ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

        Bölgeye sevk edilen İslahiye Belediyesi'ne ait iş makinelerinin yardımıyla pamuk balyalarının kaldırıldı. Daha sonra gerçekleştirilen temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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