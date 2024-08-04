Gaziantep'te trafikte çıkan tartışmaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'nde önceki gün motosiklet sürücüleriyle bir otomobil sürücüsü arasında çıkan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

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