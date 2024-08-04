Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

İslahiye ilçesinde, 99 suç kaydı olan ve 4 hırsızlık dosyasından hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olan B.T. saklandığı adreste yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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