Gaziantep'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalede Mehmet B. ile Ahmet G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından otomobildekilere yardım için traktörden inen Mehmet B'ye ise plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarptı.

Ahmet G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet B. (65) yönetimindeki traktör Karkamış yolu Yakacık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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