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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:58
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde başlatılan çalışmalarda, B.Ö. ve M.Y'nin gümrük kaçağı elektronik ürün sattığı belirlendi.

        Şüphelilerin iş yerlerinde düzenlenen operasyonda, 50 gümrük kaçağı akıllı telefon, 95 tıraş makinesi, 85 akıllı saat, 650 elektronik aksesuar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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