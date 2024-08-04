Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası, Gaziantep'te başladı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada çeşitli illerden 338 sporcu minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele edecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geleneksel sporların Gaziantep'te yaşatılmasını önemsediklerini, bu yüzden 80 bin metre kare alana Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezini açtıklarını ve 2 yıldır güreş şampiyonalarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.