Gaziantep'te trafikte çıkan tartışmaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafikte çıkan silahlı tartışmaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstasyon Caddesi'nde önceki gün motosiklet sürücüleriyle bir otomobil sürücüsü arasında çıkan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"03.08.2024 tarihinde İstasyon Caddesi'nde trafikte yaşanan tartışma sonucu elinde bulunan kurusıkı silahla araçtaki kişileri tehdit ve darp eden motosikletli şahıslardan R.K, Y.G ve M.A.Y sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanmıştır."