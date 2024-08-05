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        Gaziantep'te trafikte çıkan tartışmaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafikte çıkan silahlı tartışmaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 00:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 00:12
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        Gaziantep'te trafikte çıkan tartışmaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafikte çıkan silahlı tartışmaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İstasyon Caddesi'nde önceki gün motosiklet sürücüleriyle bir otomobil sürücüsü arasında çıkan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şüphelilerden 3'ünün tutuklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "03.08.2024 tarihinde İstasyon Caddesi'nde trafikte yaşanan tartışma sonucu elinde bulunan kurusıkı silahla araçtaki kişileri tehdit ve darp eden motosikletli şahıslardan R.K, Y.G ve M.A.Y sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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