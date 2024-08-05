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        8. Hemşehri Dernekleri Festivalinde firik pilavı ikram edildi

        Gaziantep'te 8. Hemşehri Dernekleri Festivali kapsamında vatandaşlara "Araban Firiği Pilavı" ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:10
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        8. Hemşehri Dernekleri Festivalinde firik pilavı ikram edildi
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        Gaziantep'te 8. Hemşehri Dernekleri Festivali kapsamında vatandaşlara "Araban Firiği Pilavı" ikram edildi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Araban Ziraat Odası da stant açtı.

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, etkinlikle ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Araban Ovası'nın Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilindiğini ifade eden Altun, bin bir emekle üretilen makarnalık sert buğdaydan yöresel lezzet olan Araban Firiği'ni ürettiğini, tanıtımına katkı sağlamak için de festivalde tüketiciye ikram ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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