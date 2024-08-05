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        İslahiye'de bir firma tescilli "koruk ekşisi"nin seri üretimine başladı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firma, coğrafi işaretli "koruk ekşisi"nin seri üretimi için izinlerini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:38
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        İslahiye'de bir firma tescilli "koruk ekşisi"nin seri üretimine başladı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firma, coğrafi işaretli "koruk ekşisi"nin seri üretimi için izinlerini tamamladı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan girişimlerin ardından önceki yıl coğrafi işaret alınan koruk ekşisi için İslahiye OSB'deki bir firma, seri üretim yapmak üzere harekete geçti. Yapılan girişimlerin ardından izinlerini tamamlayan firma, üretim yapmaya başladı.

        Girişimci Teyfik Yılmaz, gazetecilere, İslahiye Ovası'nda üretilen üzümün bölgedeki tarımsal faaliyetler için önemine işaret etti.

        İslahiye'nin yanı sıra Kilis ve Hatay'daki 7 çeşit üzümden yaklaşık 150 bin ton rekolte elde edildiğini hatırlatan Yılmaz, bu ürünlerin katma değerini artırmak istediklerini aktardı.

        Bu anlamda koruk ekşisi üretimi yapmaya karar verdiklerini ve yapılan girişimler sonucu olgunlaşmamış üzümden üretilen ekşisi için deneme üretimleri yaptıklarını belirten Yılmaz, "koruk ekşisi" için üretici grupları sınıfında firma olarak Gaziantep'te ilk ve tek olarak coğrafi işaretli üretim onayını aldıklarını söyledi.

        Koruk ekşisi üretiminin oldukça zahmetli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Sabahın ilk ışıklarıyla bağlarda olgunlaşmadan toplanan üzümler önce tanelerine ayrılıyor. Özel bir makineyle suyu ve posası ayrılan koruklardan elde edilen su, kaynatıldıktan sonra paketlenerek sofralara yollanıyor. Koruk ekşisi, özellikle yemeklerde salatalarda lezzet vermenin yanı sıra sodayla da yoğun şekilde tüketiliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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