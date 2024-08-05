Gaziantep'te motosiklet sürücüleri denetlendi

Gaziantep'te polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, il merkezinde son bir hafta içerisinde parklarda ve çeşitli güzergahlarda yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 1095 motosiklet sürücüsü belirlendi.

Çeşitli ihlallerden dolayı sürücülere, 4 milyon 556 bin 33 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.