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        Gaziantep Üniversitesinde "Göç ve İstihdam" akademisi düzenlenecek

        Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Şahinbey Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle "Göç ve İstihdam" konulu yaz akademisi düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:54
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        Gaziantep Üniversitesinde "Göç ve İstihdam" akademisi düzenlenecek
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        Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Şahinbey Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğiyle "Göç ve İstihdam" konulu yaz akademisi düzenlenecek.

        Akademi, göç ve istihdam konularında farkındalığı artırmayı ve bu alandaki uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşmayı amaçlıyor.

        Etkinlikte, göçmenlerin istihdam sorunları, entegrasyon süreçleri ve bu alandaki güncel politikalar üzerine çeşitli seminerler ve çalıştaylar gerçekleştirilecek. Akademiye, alanında uzman akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

        Katılımın ücretsiz olduğu yaz akademisine kayıtlar, Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü’nün web sitesi üzerinden yapılabilecek.

        Akademi, 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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